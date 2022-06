Estro non convenzionale per natura, progetta Interior e Lighting design per Home + SPA & Hotel.

L'Interior Architect e Designer Alessandro Marchelli dal 1990 è fondatore e Art Director del Design dell'omonimo Studio Internazionale alessandromarchelli+designers, specializzato in brand vision e concepts design per Home, Wellness, Contract & Retail.

Filosofia dell' alessandromarchelli+designers sensory architecture

Alessandro Marchelli crea, con il suo Design Team, ambienti, situazioni, emozioni, a volte con spirito provocatore e in contrasto con quello che e' il mondo esterno, ma non per il gusto dell'inverso, ma per generare nuove sensazioni e suggestioni emotive che rimangano nel tempo. Nei suoi lavori di interior, contract, industrial, exhibit design, grafica e comunicazione si percepisce “l'apologia sensoriale” che accompagna i suoi gesti in un percorso di design che la sua mano e la sua idea vogliono portare nel cuore, nello sguardo, nella mente delle persone. Caratterizzata da forme arrotondate e avvolgenti, il suo design modella, plasma ogni singola forma, cercando continuamente lo stupore nel mondo contemporaneo con la fusione tra meraviglia e convenienza.

"... Lasciarsi guidare in un sogno, dove l'emozione della sensorialità legge la luce come essenza. Stupirsi con un gesto, innamorarsi ogni istante, apprezzare quella miscellanea di suoni, silenzi, luci, ombre, pieni, vuoti, colori, non colori, trasparenze e opalescenze, non come un gioco, ma come il proprio “lifestyle. Un nuovo punto di vista focalizzato al mondo dei sensi, libero da “paletti” tradizionali, calibrato alla semplificazione dei gesti, finalizzato all’esaltazione delle sensazioni ..."

Nel corso degli anni ha firmato numerosi interventi di interior e di allestimento legati al mondo domestico e contract, progettato oggetti di design per importanti aziende e i suoi lavori vengono pubblicati su testate e libri nazionali ed internazionali riguardanti il mondo dell’ Interior Architecture e del Design.

Studio e ricerca della perfezione sono i requisiti essenziali della filosofia dell’ AM+D studio, la base per trovare soluzioni innovative che con il loro fascino e la loro unicità danno forma alle passioni.

Translating imagination into reality: this is our art and our way of thinking