Au dehors S t u d i o

nasce a Roma, come studio di progettazione di spazi esterni, come giardini, terrazzi, balconi, parchi, verde condominiale, aziendale ecc.

La nostra sede, collocata nella capitale, ci permette di raggiungere tutte le località anche all’estero, qualora fosse richiesto.

La fondatrice, la Paesaggista Francesca Romano, negli anni ha cercato di portare avanti la sua filosofia progettuale; realizzare progetti funzionali fondendo il suo gusto con quello del cliente, al fine di renderlo partecipe e dargli modo di sentire subito suo lo spazio progettato.

Le piace considerare gli spazi esterni come un proseguimento della casa, così da creare un continuum di stile e di forma, tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del luogo.

Natura e composizione, colore e matericità, per lei anche i piccoli dettagli fanno la differenza.

Partendo da un concept vi guideremo fino alla realizzazione del progetto, accompagnandovi nella scelta dei materiali e non ultima la scelta delle piante.

Una visita in vivaio è quello che consigliamo sempre; vedere dal vivo le piante aiuta ad immaginare lo spazio come verrà, valutando il portamento e le peculiarità di ogni essenza durante le stagioni.

Il team di progettazione vi potrà supportare per le scelte legate non solo agli aspetti compositivi ma anche agli aspetti agronomici, ingegneristici, impiantistici, costruttivi e manutentivi, per un servizio completo a 360°. Questa nostra offerta vi permetterà di avere un unico referente per tutto l’iter del vostro progetto.

Per un progetto ottimale si consiglia sempre un sopralluogo per verificare insieme tutte le caratteristiche del luogo, mentre i nostri tecnici vi faranno un’intervista per apprendere tutte le vostre richieste.

Si procederà poi con un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo computando tutta la realizzazione, fino a concludere con la scelta di arredi e accesori.

Possiamo offrirvi poi la possibilità di realizzare il progetto dandovi consigli anche per la manutenzione futura.

Progettiamo spazi esterni come:

- giardini

- terrazze e balconi

- parchi

- giardini pensili e verticali

- piscine

- orti

- spazi sportivi

- giardini condominiali

- giardini aziendali, commerciali e turistici

- giardini storici

- allestimenti per eventi

- riqualificazioni urbane (piazze, aree ludiche, arredo urbano)

- riqualificazioni ambientali

- pratiche abbattimento alberi

- studi paesaggistici (relazioni paesaggistiche, studi di fattibilità)

- trasferimento piante

- piani di manutenzione

Non esitate a contattarci anche per un consiglio, saremo lieti di aiutarvi.