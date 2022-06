PAT. è uno studio di architettura e urban design che incentra la sua attività sull’applicazione della progettazione integrata quale strumento per concepire edifici sostenibili, basati sull’uso efficiente dei materiali e delle risorse energetiche. Il lavoro di PAT. ha ricevuto premi in Italia e all’estero ed è stato esposto in occasioni quali la X Biennale di Architettura di Venezia, Rizoma-biennale dei giovani architetti italiani, e il XXIII congresso internazionale UIA Torino 2008.