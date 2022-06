Lo studio di progettazione e design One Farm Design, fondato da Elvis Pettenuzzo, è in grado di rispondere a differenti livelli di esigenze in ambito progettuale: dallo studio di fattibilità e ideazione, dal progetto di massima ai design intent. Inoltre ogni progetto può essere comunicato grazie all’utilizzo di render sviluppato dal team Cloudworks.

Nell’ambito della direzione dei lavori One Farm Design si avvale di diverse figure, ognuna dotata delle proprie competenze specifiche e know-how. One Farm Design si occupa della progettazione di edifici privati e commerciali, di interventi in opere pubbliche, ristrutturazione edile ed urbana per uffici e strutture pubbliche, progettazione di oggetti, industrial design, concept di lampade e componenti d’arredo avveniristici. A One Farm Design sposiamo l’idea che il nostro lavoro non è solo l’insieme di numeri e conoscenze tecniche, ma è soprattutto passione e fantasia: anche per questo la struttura dello studio di design è completamente flessibile sia in termini di gestione che di competenze. Il nostro approccio per affrontare le problematiche progettuali è integrato, e si basa sull’interazione proficua di una rete costituta da professionisti con esperienze diversificate tra loro ma che collaborano proficuamente traendo tutti i vantaggi possibile dalle dinamiche di lavoro di gruppo. L’esperienza del designer Elvis Pettenuzzo viene messa a frutto sia in termini di conoscenza che di relazioni con il mondo della moda e del design.