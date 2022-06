[...] “Gran arte del progresso nella qualità della vita è il risultato dell’opera di individui impegnati a fare ciascuno il proprio dovere con abilità e coscienza. Molte scontentezze personali, nonché tanti difetti dei prodotti e dei servizi, sono la conseguenza del tenere lo sguardo fisso in alto, allo scalino superiore, invece che dritto davanti a sé, al lavoro che si sta facendo” [...]

Dalla collaborazione di giovani e dinamici professionisti, provenienti dalla provincia di Alessandria, scaturisce il nostro operato. Ci contraddistinguono l’entusiasmo nell’affrontare sempre nuove sfide e la grande passione per la nostra professione, elementi indispensabili per far fronte al costante cambiamento della nostra epoca. Sapersi continuamente declinare, assumere nuove prospettive, variare i punti di vista ma mai l’obiettivo finale ci permettono di andare incontro alle vostre esigenze. Alle abilità tecniche di un’esperienza più che trentennale, maturata a partire dalla fine degli anni ’70 con l’operato dell’ing. Giampiero Ferretti, abbiamo aggiunto nuovi servizi, indirizzando la nostra attività a favore della progettazione architettonica e del design di interni per vestire e dare carattere al vostro modo di abitare, al vostro tempo libero e alle vostre realtà lavorative. Attingiamo dal nostro sapere, da quanto maturato sul campo ma soprattutto da uno studio continuo per disegnare ambienti capaci di soddisfare i vostri bisogni. Un'attenta progettazione sta alla base di grandi risultati ma questa non è sufficiente. Il cliente per noi deve essere al centro del processo produttivo e decisionale, coinvolto nelle varie fasi evolutive del progetto affinchè il risultato finale sia sempre conforme alle sue aspettative. I vari step progettuali saranno accompagnati pertanto da un’attenta modellazione tridimensionale e da dettagli foto-realistici che vi permetteranno di seguire il nostro operato essendo continuamente informati di quanto avviene all’interno dello studio.