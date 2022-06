"tutto ciò che è fuori dal comune mi affascina, mi interessa, mi sbalordisce". Mi occupo di allestimenti, progettazione e Design da diverso tempo, sono sempre alla ricerca di nuovi materiali e nuove contaminazioni.

Una seconda laurea in architettura magistrale, dopo la laurea in restauro, recupero e riqualificazione, mi permette ancora oggi di contribuire al processo di visione degli spazi in modo diverso, nella semplicità dell' Architettura.

Condivido il progetto "abitiamo" con altri colleghi, un laboratorio di idee nato con il cuore.

Progettista e Architetto svolgo la mia attività in uno studio a Caltanissetta dove ho acquisito un'esperienza professionale nell' ambito dell' Agricoltura e delle risorse naturali attraverso la realizzazione di progetti mirati alla valorizzazione del territorio, alla sua conoscenza, alla ricerca e al monitoraggio delle aziende;

Disegnatore cad e rendering trimensionali, esperto in grafica e fotoritocco, rilievo attraverso sistemi satellitari GPS, sono le principali competenze relative al mio lavoro di Architetto.