Nella confusione che gli effetti della moda e del business producono, sono necessari coraggio e disinteresse economico per chiedersi cosa realmente sia l'architettura ora. Noi ci poniamo il problema e intendiamo ottenere delle risposte. Attraverso conoscenza, lettura ed analisi critica dei molti atteggiamenti espressivi individuiamo chiare linee guida, non soggette alle oscillazioni del momento, non limitate all'invenzione di forme arbitrarie e che non attingano al repertorio storicista poco garante dello spirito del nostro tempo. Auspicare a ritrovare l'essenza ultima e divina della materia alimenta la nostra intensità espressiva. La crescita personale e professionale al servizio di idee contemporanee nel rispetto della ricerca del miglior rapporto tra uomo e architettura.

