Letizia Masciotta inizia l’attività nel 2001 dopo aver svolto diversi anni di pratica presso importanti studi di architettura. L’esperienza maturata nel campo della progettazione architettonica e di interni, spazia dalla progettazione architettonica civile, di assetto paesaggistico, per arrivare alla ristrutturazione edilizia di immobili residenziali ,commerciali e uffici, sino al design di oggetti di arredo. Dopo un’attenta analisi preliminare dello stato di fatto e l’esecuzione di rilievi planimetrici e fotografici, la progettazione viene affrontata in dialogo continuo con la committenza al fine di individuare le soluzioni ottimali che uniscono tecnica ed estetica alla ricerca di una sintesi di funzionalità, forma ed eleganza. Le tecniche di restituzione adottate sono di tipo tradizionale ed informatico, si utilizza CAD e supporto Hardware avanzato. Inoltre la collaborazione con studi professionali permette di offrire consulenze specialistiche nel campo dell’ingegneria civile e nell’acquisizione di dati e tecniche catastali. La filosofia progettuale dello studio è rivolta alla ricerca della semplicità delle forme e degli spazi, nella convinzione che semplicità è armonia ma soprattutto che semplicità è eleganza. Nell’arredamento, nello stile, ma anche nel pensiero ed in ogni genere di attività. “La semplicità è l’estrema perfezione” Leonardo da Vinci