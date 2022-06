MEDINA Studio s.r.l.

Dopo aver progettato e realizzato tanto in Italia, a Londra, in Marocco e a Tunisi, oggi MEDINA Studio ingloba un team di architetti liberi professionisti: fondatori, associati e collaboratori tutti impegnati, con la nota cura del dettaglio, nella ricerca della forma, nello studio della luce e nella conoscenza della materia, integrandosi nelle loro varie diversità culturali. Con l'innovazione tecnologica più sofisticata unita alla fantasia della mente più libera, i progetti MEDINA Studio sono concepiti per realizzare ogni atmosfera, emozione o capriccio