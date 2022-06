Fondato nel 2008, lo studio tecnico del Geometra Feliziani Stefano, grazie all'apporto di preziosi collaboratori, mette a disposizione la propria professionalità ed esperienza al servizio di privati, aziende e condomini.

Credendo fortemente nella deontologia professionale, cerca sempre di mettere il cliente nella condizione di conoscere la situazione in modo chiaro ed esaustivo, sin dalle prime fasi progettuali.

Presente in tutto il territorio nazionale con importanti realizzazioni nei diversi settori dell'edilizia civile ed industriale, lo studio è consolidato riferimento per un servizio coordinato interprofessionale, in grado di ricoprire l'intero processo dalla progettazione alla completa realizzazione.

La qualità dei servizi offerti rappresenta il risultato dell' impegno, della capacità professionale e dell'organizzazione, garantito dalla massima efficienza.