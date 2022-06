Opere d’arte incise su lastre di pietra o cristallo rispettando l’essenza naturale dei materiali per integrarsi perfettamente con il design degli ambienti e lo stile che essi propongono. Ogni singola opera offre a tutti coloro che soggiornano ove essa è posizionata, un trait-d’union fra arte, interior design e architettura. Ogni opera può essere proposta in lastra unica o in pannelli modulari che si adattano di volta in volta ad ambienti domestici, wellness, retail e hospitality trasformandoli in luoghi esclusivi ricchi di fascino e arte senza tempo.