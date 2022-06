Suprastudio è un laboratorio associato incentrato sullo sviluppo di architetture, tecnologie e design per il potenziamento di nuovi sistemi progettuali. Il nostro processo mira a trasformare un intenso lavoro pratico-teorico di studio e ricerca nella progettazione che grazie al continuo sviluppo di rigorosi metodi di analisi ed esecuzione è in grado di produrre un risultato efficiente ed innovativo. Suprastudio è attivo anche nel campo della ricerca per lo sviluppo di soluzioni avanzate per innovazioni tecnologiche, sistemi urbanistici e benessere umano con particolare attenzione alle conseguenze dell’urbanizzazione incontrollata, la bio-industria e lo spreco energetico.

Suprastudio is an associated lab focused on the development of architecture, technologies, and design for the strengthening of new planning systems. Our process aims to transform an intensive practical-theoretical study and research into the design, thanks to the continuous development of rigorous methods of analysis and implementation, able to combine innovative thinking and efficient production for the best result. Suprastudio is also active in the research for the development of advanced solutions for technological innovations, urban systems and human welfare with particular attention on consequences of uncontrolled urbanization, the bio-industry and energy waste.