Siamo un’organizzazione ed un insieme di qualifiche professionali che ha maturato nel corso degli anni una forte esperienza nel campo della progettazione urbanistica, residenziale ed industriale. AICA PROGETTI interagisce ed opera in completa sintonia con le strutture interne del cliente, proponendosi come partner nel condurre e risolvere tutte le problematiche connesse al progetto.Competenza, organizzazione, entusiasmo e simpatia sono le parole che riassumono in modo perfetto il metodo di lavoro e la filosofia di AICA PROGETTI.