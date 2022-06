Elisabetta Frazuoli e Francesca Fezzi scenografe e

arredatrici, da anni si occupano di creare scenografie per hotels ,show room ,abitazioni private ,creando ogni volta una storia “originale” e creativa completamente al di fuori di mode e tendenze.

La loro formazione inizia in teatro dove Elisabetta affianca famosi scenografi della lirica ,imparando in parallelo la tecnica pittorica e scultorea ,realizzando assieme a fabbri e falegnami le opere progettate ,raggiungendo così una visione totale della scenografia, che la mette in grado di progettare con conoscenza di materiali, finiture ,patinature, ai fini di dare forma e struttura resistente e funzionale ai loro progetti .

Francesca Fezzi ha lavorato maggiormente per il cinema affinando nel tempo le capacità illustrative per dialogare immediatamente con i registi ,i suoi raffinati bozzetti fanno vedere al cliente il risultato finale del progetto, già carico di atmosfere e arredi.

Dal 2005 affiancano Planetaria Hotels progettando ogni dettaglio per le loro nuove strutture alberghiere. Seguono i restauri dei bellissimi palazzi d’epoca per riportarli agli originali fasti, per poi intervenire negli spazi interni reinventando con gli arredi temi storici o fantastici ,interpretando le richieste della proprietà rispettando budget ,funzionalità e garantendo durata nel tempo di ogni mobile progettato e prototipato presso laboratori di artigiani selezionati nel tempo.

Lo studio FZI propone chiavi in mano dalla ristrutturazione alla progettazione di arredi, dal mobile al tessile .Ogni dettaglio viene progettato e realizzato a misura o selezionato tra le migliori aziende oggi sul mercato.