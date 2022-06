Siamo per una cultura cosiddetta “leggera” perché restiamo convinti che la semplicità delle cose sa essere più elevata delle cose invece, sublimi.

Il nostro primo impegno è stimolare un nuovo sentire, veri pensieri per contraddire vuote credenze.

L’architettura è in noi totalmente e inconsapevolmente, noi consapevolmente traiamo da essa tutta la nostra forza. Oggi lo studio conta su una dozzina di unità fatte di persone diverse ma unite da valori condivisi. Siamo tutti impegnati in prima linea, in maniera continua e totale.

La consapevolezza è tratto distintivo del nostro quotidiano. Riteniamo che ogni buon progetto parte da una buona idea, ma passare dall’idea progettuale al disegno architettonico esecutivo bisogna avere profonda consapevolezza di quello che si sta rappresentando; solo in questo modo saremo in grado di garantire l’idea originaria.

Ad ogni linea deve corrispondere uno specifico e preciso valore etico, estetico e strutturale.

Essenzialmente l’architettura è spazio e la definizione di tale spazio è la materia da esso indissolubile. Spazio dove trova armonia luce e colore, dove si è assorbiti in un racconto senza inizio e senza fine. Lo Spazio in Architettura con i suoi elementi determina un tempo di osservazione, e quindi come un ritmo, stabilisce il modo di come deve essere assaporata e attraversata.

Vivere uno Spazio è scoprire il vero contenuto di un progetto.

La materia rappresenta immediatamente il carattere e la natura di un progetto.

La scelta di un materiale, per noi, avviene nello stesso istante in cui prende corpo un’Architettura perché reputiamo inscindibile questo passaggio duale.

Crediamo che è il materiale a seguire un pensiero e non viceversa. Esso deve aiutare un progetto a raccontarsi.

Un’Architettura con i suoi materiali deve sapere invecchiare , per questo prediligiamo materiali naturali, quindi vivi, in grado di rivelare con il tempo, senza drammi, la propria storia.

Saper invecchiare senza dramma, vuol dire avere un’anima, uno spirito; arriva per tutti il momento in cui il vento può far volare via la maschera e, se così fosse, allora ben venga. Ci piace immaginare gli edifici dove tutto è capace di raccontarsi onestamente.