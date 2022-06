Alessio Lo Bello è un architetto e interior designer con sede a Termini Imerese, Palermo, ma lavora in tutta la Sicilia. Si occupa principalmente di progetti di architettura dallo stile moderno, ponendo particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e al paesaggio.

Quello che caratterizza il modus operandi dell’Arch. Lo Bello è un continuo confronto con il cliente, a cui offre la sua esperienza senza avere preconcetti. Lo sviluppo di un progetto architettonico è uno degli investimenti più grandi che le persone possano fare durante la loro vita. Occorre, quindi, essere pragmatici sin dall'inizio e assicurare che tempi e budget del progetto siano rispettati e sempre ben gestiti insieme. L’obiettivo è quello di realizzare progetti funzionali, sostenibili, ponendo attenzione agli aspetti bioclimatici, fortemente emotivi e curati nel minimo dettaglio.

Ogni progetto si basa, inizialmente, su un’attenta osservazione del contesto, delle condizioni dell’esistente e delle potenzialità del sito o dell’immobile. Successivamente, si dà vita a risposte adeguate al contesto sociale, culturale e storico di ogni luogo. Lo scopo è quello di perseguire un’estetica contemporanea, semplice ed elegante, che sia distintiva nelle sue proporzioni e nella cura dei dettagli. Quando possibile, lo studio Lo Bello preferisce avvalersi di maestranze artigianali, che consentono un approccio sartoriale nel definire matericamente i progetti e i loro arredi. In sintesi, il lavoro consiste in un attento processo in cui ogni decisione è il risultato di una rigorosa ricerca sul trattamento della luce, dello spazio, delle superfici e dei materiali al fine di creare ambienti stimolanti e piacevoli da vivere.

FORMAZIONE.

Alessio Lo Bello si è laureato allo IUAV di Venezia e ha poi trascorsi diversi anni lavorando a Napoli nello Studio di Francesco Venezia, uno dei maestri dell’architettura italiana. In seguito a un periodo a Londra, durante cui si è arricchito di una esperienza internazionale, ha aperto il suo studio in provincia di Palermo. Tra i suoi riconoscimenti più importanti, il Premio Nazionale Selinunte nel 2018, con il progetto Villa C | U, una villa moderna pensata come una macchina prospettica per valorizzare al meglio il paesaggio circostante ed escludere alla vista gli elementi di disturbo.

Video Villa CU:





Video Casa in Legno G|U: