Lo STUDIO DE ROSA nasce nel 2008 dalla volontà di fare dell'Architettura e del Design le più vive e forti espressioni di ricerca di vita in ogni campo. Sensibilità, ricercatezza e attiva partecipazione su modello di studio condiviso e multidisciplinare, sono gli approcci sempre presenti a qualsiasi oggetto di analisi: dal micro al macro, dal sociale all'individuale, dall'antico al nuovo. Criterio base è la democrazia collegiale sulle scelte operate sia nel macro settore dell'Architettura, sia in quelli rispettivamente del Disign Civile ed Industriale, che nella Grafica Pubblicitaria. Tutto questo per diversificare, operando su più fronti in maniera compatta ed egualitaria, l'area d'intervento, analisi e proposizione progettuale, dando massima apertura mentale, relazionale ed applicativa a tutti i componenti dello Studio e quindi alle loro rispettive provenienze e predisposizioni formative, caratteriali e professionali. Progettualità intesa come innovazione e sostenibilità, con un indubbio incremento della compatibilità ambientale, del comfort abitativo a 360° e del risparmio energetico. L'ottica della trasformabilità della cellula abitativa, rivisitata per una maggiore duttilità e flessibilità, in relazione alle dinamiche della vita sociale contemporanea, abbraccia i complessi e molteplici mutamenti, prevedendone un futuro propositivo. Il progetto si prefigge un linguaggio architettonico che pone come matrice generatrice l'UOMO con le sue esigenze ed interazioni vitali. Ogni azione progettuale è volta a garantire la valorizzazione, nelle diverse scale di intervento della relazione di ogni aspetto sociale. Consapevoli che il compito dell'Architettura nella nostra epoca e società e quello di armonizzare le forze vecchie con quelle nuove, rendendole inscindibili, la nostra progettualità si identifica per una serie di azioni che esprimono una qualità su diversi fronti: morfologico, eco sistemico e fruitivo. Incarichi progettuali da diversi e prestigiosi ambienti nel campo Civile, Industriale ed Ecclesiastico, hanno arricchito e consolidato, affinando anche in terreni-laboratorio molto esigenti, il sapere e la destrezza compositiva, ingegneristica e grafico-artistica; strumenti atti a governare l'Architettura secondo gli imprescindibili canoni vitruviani di UTILITAS, FIRMITAS e VENUSTAS.