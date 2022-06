Lo Studio Gritti Rollo nasce nel 2008 a Milano dall’unione delle diverse esperienze maturate da Stefano Gritti in architettura e project management e da Sofia Rollo in interior design e allestimenti, che hanno permesso loro di occuparsi di edifici residenziali, direzionali e commerciali e di progetti di negozi, hotel, uffici e ville private. L’attività dello studio spazia dall’architettura, ai progetti di interni e di arredo su misura per locali, appartamenti, uffici e showroom, al design del prodotto, fino alla progettazione di allestimenti, anche di grandi dimensioni, per eventi, mostre, fiere e spazi espositivi, seguendo tutte le fasi dalla progettazione alla realizzazione dell’opera.

“La nostra convinzione è che l’armonia e la proporzione tra i volumi, la scelta dei colori, dei materiali e della luce siano di fondamentale importanza per creare e dare un’identità ad un ambiente o ad una architettura, nel rispetto del tipo di progetto, del contesto e del committente, per trovare le soluzioni più adatte alle diverse esigenze” G.R.