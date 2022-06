CRI-LLA

nasce dall’idea di CRIstina Ventura e RaffaeLLA Falbo di scardinare i tipici confini dello studio di progettazione per creare una contenitore di idee, cose e soluzioni. La passione per ciò che è semplice, fatto a mano e sostenibile, l’educazione al “realizzare da sé”, gli studi in architettura, il lavoro presso Ateliers Jean Nouvel, gli approfondimenti in bioarchitettura e la libera professione sono alla base di questo studio/bottega dove trovare oggetti e proposte per spazi mini o maxi da inventare.