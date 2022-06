Lo studio DiciannoveDieciDesign, del designer Flavio Scalzo interpreta il “Made in Italy” come stile di vita, volta allo sviluppo di tutto ciò che concerne progettazione, design e moda. L’idea è trasformare tradizione, materiali e tecnologia in nuovi linguaggi, realizzando oggetti di uso comune, dando loro diverse connotazioni e molteplici utilizzi, mantenendo forza comunicativa intatta nel tempo. La DiciannoveDieciDesign è costituito da un gruppo di professionisti del campo dell’architettura, design. AREE PROFESSIONALI: • product design • interior design • lightning design • furniture design • graphics • packaging • architecture