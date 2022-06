Francesco Giannattasio nasce a Salerno nel 1970 e si laurea in architettura presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Nel 2000 fonda l’omonimo studio che solo successivamente acquisterà l’attuale denominazione: FGA “Francesco Giannattasio Architects”. Lo animano architetti, designers, esperti di light e sound design, artisti nel campo della grafica e della fotografia, con una precisa vocazione allo scambio delle varie competenze. Concepito come un ambiente accogliente per la ricerca e la creatività, lo studio è infatti un atelier-laboratorio in cui chiunque si senta coinvolto può portare conoscenze e strumenti, sperimentando e producendo idee in un contesto stimolante.

Stands ed allestimenti fieristici per conto di vari committenti: Cersaie (Bologna), Cevisama(Valencia), Domotex (Hannover), Made Expo (Milano), Coverings (Chicago),Salone Internazionale del Mobile (Milano), Mebel ( Mosca), SolarExpo (Verona) Tanexpo (Bologna).

Progetti per il retail: Kocca Abbigliamento - Sviluppo del concept di brand per l’azienda di abbigliamento e realizzazione dei suoi negozi e corners in tutto il mondo. La Beautè – Progettazione centri benessere del marchio. Itc Store – Progettazione spazi espositivi.

Progetti per l’industrial design (arredo e illuminazione): Lumencenter, Modo, Status, Twentyfourseven, Altro Fuoco, Atelier Italia, Bel Air, Brothers, Conformadesign, Divina ceramiche, Green, Iotti , Italartsofa, ITC ceramiche, Strazzullo. Particolarmente significativa è stata per lo Studio la collaborazione con la Natevo, un marchio della Flou, per la quale ha curato l’allestimento di alcuni appartamenti negli edifici di City-Life progettati da Zaha Hadid

Premi e concorsi internazionali: Secondo classificato al concorso nazionale per la progettazione di una piazza e fontana monumentale nel rione Sanità di Napoli (1988) Secondo classificato al concorso“La lampada più bella”(1999) Anni 2001/03/04/05 menzione speciale al concorso “Young & Design” Secondo classificato al concorso “Young & Design” (2006) Selezionato ad “Avverati, a dream comes true”per il 20esimo anniversario del Salone Satellite (2007) Selezionato alla Biennale Internazionale del Design Saint-Etienne in Francia (2004 – 2008) Suoi progetti sono pubblicati sulle più importanti riviste specializzate di settore.

La nostra Idea: L'Architettura e l'Arredo sono per noi sempre meno un oggetto e sempre più un insieme di relazioni, di ritmi scanditi non solo da fattori ambientali (stagioni, tempo atmosferico, illuminamento) ma anche da ritmi cognitivi e comportamentali, da scansioni temporali con le quali doversi continuamente confrontare. Il risultato sarà un'architettura mutevole, che tratta allo stesso modo lo spazio interno e quello del paesaggio, dove entrambi propongono un’esperienza percettiva che ha nella sensibilità del fruitore e nella ricettività dei suoi sensi la sua ragione primaria. Un'Architettura gioiosa che faccia propria la sua impossibilità di essere compiuta e dove, per dirla con A. Siza riscoprire "…la volontà di abitare con poesia lo spazio e il tempo di una continua rinascita"