Il punto di partenza e l'obiettivo. Il punto di partenza è l'obiettivo.

Nel nostro mondo e soprattutto nelle nostre città, passiamo la maggior parte del tempo quotidiano in ambienti chiusi, all'interno di architetture che sicuramente contribuiscono a generare i nostri comportamenti ed i nostri stati d'animo.

Il rapporto tra l'uomo e l'ambiente, naturale o artificiale, è un rapporto che sottende innumerevoli relazioni, da quelle più propriamente fisiche a quelle psichiche.

Credo in una progettazione che, passando in continuazione da micro-sistemi a macro-sistemi, dall'oggetto allo spazio, non perda mai di vista il soggetto e la finalità del proprio essere, un'architettura che non dimentichi mai il fatto che i suoi soggetti, attraverso tutti i cinque sensi, la vivono e rielaborano come esperienza in grado di influenzare molteplici aspetti del vivere.

Per questo motivo soggetto e oggetto coincidono. L'architettura non può limitarsi ad essere pura espressione formale, l'architettura è emozionale ed in particolare l'architettura degli interni è la culla delle emozioni più intime.

Compito dell'architetto di interni è quindi quello di interpretare le esigenze per trasformarle in emozioni.