Lo studio Enrico Righi Architect rappresenta una realtà professionale operativa da più di dieci anni, particolarmente sulla città di Firenze, denominata in precedenza “ARA project“.Titolare e fondatore è l’architetto Enrico Righi il quale, fin dal 2003, svolge attività in proprio avvalendosi sia di collaboratori interni sia dell’apporto esterno di vari colleghi con i quali, nel corso degli anni, ha potuto instaurare proficui rapporti professionali, di stima e di fiducia.

A partire dal 2012 lo studio fa un significativo passo avanti e si amplia. Apre una nuova e prestigiosa sede a Firenze in via Bolognese e diventa uno studio per così dire di nuova generazione, costituito da un team eterogeneo di professionisti esperti e già affermati ciascuno nel loro campo, in grado di accogliere e svolgere incarichi progettuali e di direzione lavori in vari settori delle costruzioni e del design, in Italia e all'estero. Ambiti di competenza sono: il recupero urbano ed edilizio, il restauro monumentale, le nuove costruzioni in genere nonché il settore dell'industrial design, grafica e comunicazione.