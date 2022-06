Proprietà legale

Riflessione sul mio lavoro.

Ogni specificazione al termine "architetto" è pleonastica e inesorabilmente riduttiva. L'architetto non deve, e non può, essere specializzato in "qualcosa" proprio perché, così facendo, si allontana e si confina - come un qualsiasi esperto da consultare alla bisogna - dalla sua "missione" che in sintesi è quella indirizzare e coordinare tanti saperi, come molte risorse tecniche e umane, al fine della puntuale realizzazione dell' "opera ". In questo senso è opportuno che gli architetti così intesi ( è secondario che l' "opera" preveda la realizzazione di un grattacielo o una casetta per il cane o una pratica catastale ) tengano in considerazione, oggi più che mai, le convinzioni enunciate, oltre un secolo fa, da quel lucido britannico di nome John Ruskin : " Tutti i lavori di qualità devono avere un prezzo, proporzionato all'abilità, al tempo, al costo e al rischio inerenti la loro preparazione. Le belle cose non si ottengono mediante compromessi o attraverso modificazioni, e non si possono produrre con piccola spesa. Qualunque sia il procedimento usato per la loro fabbricazione, esse fruttano all'artefice assai meno di quelle cosiddette "a buon mercato ".