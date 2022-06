La Falegnameria Abruzzese, fondata nel 1974 da Gino Masciangioli, nasce come azienda artigianale produttrice di infissi esterni ed interni.La massima affidabilità del prodotto è stata sempre obiettivo principale della produzione, vantando materie prime di ottima qualità e finiture accurate nei minimi dettagli. Dopo il trasferimento nei nuovi locali nella zona industriale di Sulmona avvenuto negli anni 80, la produzione si amplia abbracciando il campo dell’arredamento su misura. Con il successivo ingresso nell’azienda del figlio Angelo, la falegnameria si indirizza anche alla progettazione e realizzazione di cucine su misura, fornendo ai clienti il servizio esclusivo di vedere in anteprima i prodotti assemblati in un’area riservata a tale scopo, prima che questi vengano trasferiti nella cabina di verniciatura, fase finale della lavorazione.Caratteristica che ci distingue è la disponibilità nei confronti del nostro cliente cui garantiamo supporto ed assistenza anche dopo la consegna dei prodotti commissionati.La continua ricerca del dettaglio è finalizzata al rinnovamento della nostra produzione in modo da riuscire a soddisfare ogni richiesta del cliente. La valida collaborazione con team di architetti e arredatori permette di personalizzare e rendere unica ogni nostra creazione grazie all’utilizzo di macchinari di ultima generazione, periodicamente rinnovati in base alle nuove esigenze di mercato. Nonostante la meccanizzazione di parte del processo produttivo, nei manufatti resta ancora evidente l’artigianalità della manodopera specializzata. L’impiego di accessori funzionali e all’avanguardia nel design e nella tecnologia sono garantiti dalla partnership con produttori leader nel settore.

Le vernici ad acqua utilizzate rispondono tutte a criteri di basso impatto ambientale sia nella produzione che nella realizzazione finale, mantenendo tuttavia la loro persistenza nel tempo. La nostra esperienza nella fabbricazione di infissi si è evoluta nel corso degli anni acquisendo specifiche tecniche nella composizione degli stessi e conseguendo certificazioni europee di garanzia della qualità. Le tipologie di articoli variano per stile e modelli rendendo l’azienda flessibile alle richieste di tutta la clientela sia essa privata che pubblica. L’affidabilità del nome, acquisita negli anni dalla nostra falegnameria, permette di collaborare frequentemente con le imprese costruttrici più in vista della zona. L’originalità dei prodotti e lo stile moderno si mostrano versatili anche nell’applicazione di arredamenti per attività commerciali, quali negozi e bar. Accanto ad una predisposizione moderna e lineare convive, dove necessaria, la capacità di adattarsi a tendenze più classiche e a tema, come per esempio interni rustici adatti a casali e baite. La falegnameria vanta una clientela non solo a livello locale e regionale ma spazia in tutta Italia e nell’ultimo anno anche all’estero, non ponendosi limiti ed essendo in grado di spostarsi per valutare le tipologie di lavoro. La professionalità della falegnameria è rafforzata dalla puntualità con cui vengono eseguiti i lavori, avvalendosi della collaborazione di operai specializzati sia per la loro esperienza consolidata in tutti gli anni dell’attività dell’azienda sia per l’affiancamento di manodopera giovanile.