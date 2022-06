Vittorio Maria Grossi nasce a Sulmona (AQ) il 23 aprile del 1985. Ha sempre vissuto a Sulmona, piccola cittadina collinare abruzzese a pochi passi dal mare (Pescara) e dalla montagna (Roccaraso).Trascorre la sua infanzia/adolescenza tra una partita di tennis con gli amici e un pomeriggio passato davanti alla Playstation. Ama i film thriller, gialli i cartoni come "The Simpson" e "Futurama" e tutto ciò che possa essere computer grafica.

Fin da ragazzo è attratto dal mondo dell'arte e della acreatività. Consegue il diploma di Liceo Scientifico all'Istituto Statale "E. Fermi" di Sulmona e dopo la maturità si scrive al corso di Disegno Industriale all'università degli studi di Roma "La Sapienza" dove ha ottenuto la laurea magistrale in Design del Prodotto con la votazione di 110 e lode/110. Da circa un anno collabora nella progettazione d'interni presso una falegnameria della zona e apre una piccola società che si occupa di progettare e realizzare mobilio su misura: To_Be s.n.c.. Durante il suo percorso di studi scopre la passione per la modellazione 3D ed i software di rendering. In questa pagina saranno inserite alcune delle sue realizzazioni e progettazioni grafiche. Costantemente al lavoro su progetti di design e grafica 3d, coltiva ogni giorno le sue passioni ed è alla continua ricerca del miglioramento di se stesso e delle sue capacità.

Software utilizzati: Rhinoceros Cinema 4D V-Ray Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe InDesign