Studio di Architettura e Design attivo dal 2003, si occupa di progettazione e comunicazione attraverso la percezione sensoriale. Gli ambiti in cui opera riguardano la semplice abitazione, i luoghi di lavoro, gli spazi espositivi e di socializzazione. Sviluppiamo progetti specifici in considerazione delle richieste della committenza interpretandoli con la sensibilità maturata dall’esperienza e dal nostro percorso culturale, condividiamo esperienze di progettazione partecipata e promuoviamo iniziative di collaborazione con professionalità collaterali al puro ambito architettonico. Operiamo su tutte le fasi del progetto, dal reperimento e analisi dei dati alla redazione di proposte progettuali, dal disegno in fase esecutiva all’assistenza nei rapporti fra i diversi attori della fase di realizzazione, riteniamo indispensabile il controllo diretto dello svolgimento dei lavori per ottenere il miglior risultato possibile. Crediamo nella definizione dei ruoli e nella copartecipazione al progetto solo con la condivisione degli obiettivi ed il rispetto delle funzioni. Lavoriamo in nome di quella contemporaneità che è capace di valorizzare la memoria del passato per costruire una visione consapevole del futuro, rimanendo ostinatamente legati al nostro tempo.