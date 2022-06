Laura Modoni si diploma nel 2011 presso la Scuola Italiana Design di Padova.

Nel 2012 ha lavorato per la realizzazione della prima collezione di arredo del brand DesignYouEdit. Nel 2013 vince il primo premio del concorso Fsc Italia Design Awards e premio speciale ADI Atelier dell’innovazione presentando Filò: lampada in legno con illuminazione a led. Attualmente è impegnata nella realizzazione di Filò in collaborazione con una Start Up universitaria (Lightcube srl). Filò è stata presentata nel 2014 alla fiera Light+Building di Francoforte, al Salone Satellite di Milano, a Lightfair di Las Vegas, Neocon e AIA Chicago.