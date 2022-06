Leo de Carlo nasce a Venezia nel 1972. Laureato in Industrial Design al Politecnico di Milano nel 1998. Dal 1999 al 2003 lavora a Parigi per Philippe Starck, seguendo svariate aziende e progetti: dall’arredamento all’illuminotecnica, dall’elettronica al design navale. Nel 2003 lascia Parigi per rientrare in Italia e operare a proprio nome. Attualmente vive a Venezia.

MIST è una società di consulenza e progettazione nata nel 2011. Obbiettivo di MIST è la crescita dei propri clienti in termini culturali, economici, ambientali e sociali. Tale crescita è perseguita attraverso una analisi dei Valori che ogni cliente possiede e desidera enfatizzare, mediante una progettazione integrata e coerente degli elementi che concorrono alla valorizzazione e alla riconoscibilità aziendale: spazi di lavoro, prodotti, servizi e comunicazione.