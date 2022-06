INNOVATEDESIGN® si occupa sia della progettazione di abitazioni, negozi, giardini e della cura di ogni dettaglio al loro interno: materiali, arredi e finiture.

L'elemento distintivo che ci caratterizza è quello di offrire competenze trasversali in ogni parte della progettazione di Interni al fine di garantire un prodotto frutto sia di competenze artistiche che di conoscenze costruttive e progettuali. Lo studio effettua progetti di interni ed esterni, curando ogni dettaglio, dalla scelta dei materiali all'arredamento, fornendo immagini fotorealistiche essenziali al fine della comprensione del progetto.

La passione per questo lavoro unito all'interesse per la fotografia e la grafica ci ha portato a sviluppare l'uso di rappresentazioni tridimenzionali (rendering) per presentare i nostri progetti ma anche come servizio ad altri studi di architettura, ingegneria, imprese edili e società immobiliari.