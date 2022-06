FONDATORE DI "CIVICO1O". Un piccolo contenitore professionale, al suo interno convivono (a stretto contatto!) 5 giovani professionisti tra Architetti ed Ingegneri. La collocazione strategica in P.zza del Comune, nel centro del piccolo borgo medievale di Montelupone in provincia di Macerata (Italia), lo rende una vetrina aperta verso l’esterno. Una grande finestra infatti mette a disposizione di tutti, passanti, turisti, paesani curiosi… lo svolgersi della professione. Il lavoro è come proiettato verso l’esterno, manifestazione di una volontà tutta contemporanea, di collaborazione. Visitare lo studio o avere contatti con i professionisti, non è possibile solo tramite un appuntamento! un pò come avveniva in passato nelle botteghe, il contatto è diretto. All’ interno dello studio vero e proprio non ci sono pareti divisorie, l’unica separazione che esiste è con la zona di ingresso, luogo di ricezione ed attesa. Il locale si trova al piano terra di un immobile storico privato ristrutturato alla fine degli anni ‘90. Aprire questa piccola attività creativa in un borgo di dimensioni ridotte è il manifesto della volontà di superare il difficile momento economico che da anni attraversa il Paese con le piccole cose. La scelta è stata quella di non andare necessariamente all’ estero come fanno sempre più giovani colleghi, ma di fondare nelle nostre radici le basi future di una conoscenza più profonda.