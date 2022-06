Fondata nel 1911, Billiani è una storica impresa italiana a conduzione familiare il cui successo si basa su semplici ma fondamentali valori e principi. Il know-how artigianale, l’attenzione per il dettaglio, la ricerca della massima qualità di materiali, esecuzioni, finiture e linguaggi stilistici sono trasmessi di generazione in generazione e sono condivisi con ogni persona che entra a far parte dell’azienda. Nel corso del tempo, Billiani si è specializzata nella produzione di sedie, sgabelli e poltroncine in legno per il settore contract, ampliando ed evolvendo continuamente la sua gamma per soddisfare le esigenze di clienti e applicazioni sempre nuove. All’officina creativa interna, Billiani affianca firme note nel campo del design - da Marco Ferreri a Aldo Cibic, da Fabio Bortolani a Emilio Nanni, maestri come Werther Toffoloni e giovani designers internazionali come Paul Loebach e Daniel Fintzi - per sviluppare prodotti che combinano un design contemporaneo ricercato e soluzioni ergonomiche di classe mondiale livello. Eccellenti esempi della qualità internazionale del Made in Italy, i prodotti di Billiani sono distribuiti in tutto il mondo e sono impiegati nei migliori ristoranti, alberghi, uffici e in moltissimi altri ambienti pubblici di alto livello. Sedute di Billiani fanno parte di mostre e collezioni di design di livello internazionale - dal MoMA di New York alla Triennale di Milano fino a collezioni private - e sono state inserite nel ADI Design Index, selezionate da Red Dot Award e premiate con il Premio CATAS per l’innovazione tecnologica.