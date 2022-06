Spazimultipli progetta spazi, prodotti

ed iniziative con uno stesso approccio creativo. Dall’idea alla realizzazione gestisce tutte le fasi del processo, nel continuo confronto fra l’astrazione del concept originario e la “materia”, il complesso di input, richieste, vincoli e tecnologie che plasmano e modellano il prodotto finale.

Spazimultipli nasce dall’iniziativa dei tre architetti associati che provengono da un’esperienza condivisa di studio, ricerca e lavoro, come uno spazio fisico e concettuale aperto ai diversi contributi creativi, tecnici e professionali. Lo staff attorno al nucleo originario è continuamente in evoluzione, ampliandosi ad accogliere risorse esterne che condividano la stessa passione per il progetto e la stessa esigenza di qualità del prodotto. Nel 2003 Spazimultipli ha inaugurato la sede romana di Testaccio, storico rione capitolino costruito sulle tracce degli horrea dell’antico porto sul Tevere che conserva, nelle tendenze creative degli ultimi anni, il forte carattere popolare del quartiere operaio novecentesco.