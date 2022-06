Lando è un’azienda che da quasi quarant'anni sceglie la qualità, in tutte le sue espressioni: qualità di materiali, di lavorazioni, di design. Una scelta globale in cui l’azienda si riconosce e che ama definire “Qualità di pensiero”. Un’espressione che significa ricerca, esperienza, passione, impegno nel concepire un mobile, così come nel realizzarlo.Il centro produttivo aziendale - composto da un’organizzata falegnameria, da un moderno impianto di verniciatura e da un reparto spedizioni - è situato totalmente all’interno dell’azienda.Qui 35 persone, altamente qualificate, lavorano ogni giorno per dar forma a questo modo di abitare, a questa “Qualità di pensiero” che è racchiusa in ogni nostra creazione. In ogni mobile si riconosce a prima vista questa definizione dell’abitare che segna il raggiungimento di un elevatissimo standard qualitativo, ma anche di un esclusivo stile d’arredo firmato Lando.