Lo studio si occupa di progetti di architettura, pubblica e privata, in Italia e all'estero, affrontando il tema della trasformazione, del rapporto tra innovazione ed esistente, della bellezza come obiettivo. Lo studio riserva particolare attenzione sia alla ricerca delle nuove tendenze, sia alle esigenze di comunicazione e d’immagine interpretate in modo originale grazie all’uso innovativo di materiali, finiture e tecnologie d’avanguardia, nonchè alla ricercatezza dei particolari-non particolari.