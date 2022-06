Tradizione, modernismo, funzionalità e creatività

Lo studio di architettura "Cristiano Bianchi", in seguito Abita Più, è stato fondato nel 1972. L'attività principale dello studio di architettura è rivolta ad interventi di progettazione architettonica, recupero edilizio e progettazione d'interni principalmente per una committenza privata. L'esperienza acquisita negli anni, supportata da una struttura adeguatamente organizzata, consente di formulare proposte per la realizzazione di opere sempre attente alle esigenze della clientela.

Lo studio si occupa di tutte le fasi della progettazione, dagli studi preliminari alla realizzazione, offrendo quindi le competenze necessarie per una progettazione integrale.