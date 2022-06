Il deZign Studio nasce, a Pescara nel 2000, con l’intento di ricucire lo strappo che si è generato, negli ultimi anni, tra designer ed aziende.

Questo obiettivo lo si raggiunge, dal nostro punto di vista, tornando al Design inteso come cultura del progetto, non più come mero stilismo. La cultura del progetto, che ha contrassegnato gli anni d’oro del design in Italia, dunque, è il mezzo attraverso il quale il deZign Studio entra in contatto con le aziende, studia con loro idee e concept, al fine di ottenere un prodotto sinergico, progettato per l’azienda in collaborazione stretta con l’azienda stessa.

Questo atteggiamento ci ha permesso di ottenere ottimi risultati in molti campi della progettazione, dal product design allo yacht design, passando per il fashion design, exhibit design e tanti altri settori a cui ci siamo potuti avvicinare grazie alla disponibilità al confronto che ha sempre contraddistinto i nostri lavori.

Il deZign Studio, nelle sue ricerche, ha ultimamente sviluppato il concetto del “deZign a km 0” che consiste in una nuova filosofia del design sostenibile, strutturata sullo studio del territorio, delle capacità produttive di una particolare regione, al fine di sviluppare prodotti che siano legati a doppio filo con la regione studiata. Questo progetto permette al deZign Studio di progettare prodotti innovativi per una azienda o un gruppo di aziende, al fine di introdurre nel prodotto stesso il plusvalore dell’identificazione territoriale. Tale plusvalore non è, in questo modo, scindibile dal prodotto stesso, in quanto il prodotto è tale se realizzato in quella specifica regione.