Tutto nasce dopo oltre 50 anni di leadership internazionale nella lavorazione del vetro e nella produzione di strumentazione in ambito scientifico ad alto contenuto tecnologico.





Poco dopo la metà del '900, Luigi Falocci, padre degli attuali amministratori Steroglass Stefano e Roberto, fondava la “Soffieria Perugina”: da allora è stata una continua evoluzione aggiungendo alla produzione di vetro soffiato la distribuzione e poi la produzione di strumentazione per la ricerca scientifica. Tutt’oggi Steroglass si conferma un’azienda italiana punto di riferimento nell’ambito tecnico-scientifico nella lavorazione del vetro borosilicato.





Dall'intraprendenza e dalla passione di Roberto Falocci per il design, nasce Blueside Emotional Design, un ambizioso progetto con lo scopo di differenziare l’offerta attraverso l'esplorazione di un settore fino ad ora non sconosciuto a causa di una applicazione in contesti differenti sia per destinazione che competenza.





“La capacità di lavorare e plasmare il vetro attraverso le mani di maestranze dalle caratteristiche e capacità esclusive Made in Italy - afferma Edoardo Tintori, art director - ha rafforzato, in Steroglass, la consapevolezza di custodire un’eccellenza unica che meritasse di esprimersi anche oltre gli ambiti tecnici tradizionali.”





Tutto ciò, unito all’amore per il design e la tavola, si trasforma, nel 2009, in un progetto di differenziazione produttiva e commerciale, finalizzato alla produzione di complementi di design dedicati al mondo del “Dining e del Living” realizzati con il vetro più pregiato al mondo: il borosilicato. Questa è la tipologia di vetro più pura e neutra che esista, resistente agli shock termici e, a differenza del cristallo, privo di metalli pesanti. Pochi in Italia sono in grado di lavorare questo tipo di vetro che fino ad oggi viene utilizzato solo per usi scientifici.





“Steroglass si prefigge di collocare il marchio Blueside nel mondo dell’emotional dining e, quindi, del design per la tavola e per l’arredamento, distinguendosi dalle altre aziende del settore” - queste sono le previsioni di Roberto Falocci, Amministratore Delegato Steroglass/Blueside Emotional Design – “Il target di riferimento è quello degli hotel e della ristorazione che amano garantire ai propri clienti servizi di alto livello senza trascurare naturalmente il cliente finale evoluto che gradisce circondarsi, anche nella propria abitazione, di oggetti ricercati.”





Numerosi sono infatti i ristoranti di strutture prestigiose che hanno scelto gli oggetti di Blueside: un design “emozionale” che, unito alle prestazioni tecniche del vetro borosilicato, rende il marchio unico sul mercato. Gli oggetti Blueside si trovano oggi sulle tavole del Four Seasons di Milano e del celebre Ristorante Torre del Saracino di Gennaro Esposito, chef insignito delle due stelle Michelin. Ma Blueside annovera anche il PerSe e il Brooklyn Fare Restaurant, entrambi di New York, oltre alla catena stellata Jean-Georges Restaurant, presente in tutto il mondo. E numerosi sono anche i designer di fama internazionale che hanno disegnato per Blueside, ultimo tra tutti in ordine di data Simone Micheli che ha disegnato la collezione 2021.





A questo progetto collaborano professionisti affermati, così come giovani architetti e designer locali. Molte idee e soluzioni provengono anche dal team interno all’azienda, in una situazione di totale condivisione di idee, ovvero un ambiente dove tutti hanno la possibilità di esprimere il proprio concetto di “emozione”, esattamente la stessa filosofia dalla quale prende vita il progetto Blueside Emotional Design.