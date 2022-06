Officina Ermocrate fondato nel 2009, si propone come luogo di sperimentazione della propria capacità di creare, della possibilità di costruire il proprio mondo interiore, trasferendolo nella realtà.

Tensione primaria dello studio è la ricerca di una pratica architettonica come pretesto per una dimensione integrale del progetto che coinvolga l’esperienza in ogni suo aspetto: politico, culturale,sociale, poetico, filosofico, antropologico ecc. L’architettura come pretesto per una pratica assoluta del vivere/esistenziale. Lo studio svolge la propria ricerca attraverso tutti gli strumenti della progettazione: dalla ricerca sui temi architettonici alla pratica degli strumenti professionali, dal plastico di studio alla gestione dei costi. Lo studio attualmente si occupa di sviluppare progetti su diversa scala: da nuovi insediamenti residenziali al restauro architettonico, dai lavori pubblici all’allestimento di interni.