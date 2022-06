Nato a Roma nel 1971, laureato in Architettura presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", collaboro per alcuni anni presso uno studio professionale della capitale, occupandomi in particolare di progetti relativi al recupero architettonico ed edilizio di immobili storici ed edifici di culto: nel 2008, forte delle esperienze acquisite e del mio spirito d’iniziativa, inauguro lo studio Defpoint, caratterizzando da subito l'attività secondo scelte e criteri d’ispirazione ben definiti. La passione per i viaggi e per le diversità culturali, mi hanno difatti portato a maturare, nel corso degli anni una mentalità ed una curiosità intellettuale che ispirano i miei lavori anche nei piccoli dettagli. Lo scrupolo, quasi artigianale, con cui seguo i miei cantieri, la cura del particolare, la continua ricerca di riferimenti storici e multietnici nelle realizzazioni, sono appunto espressione di questo bagaglio culturale pazientemente alimentato nel corso degli anni, che si traduce nella originale rielaborazione di suggestioni di epoche e luoghi diversi. L'analisi energetica degli edifici, lo studio del colore e dei materiali, la bioedilizia e l'ausilio del Feng Shui sono elementi che contraddistinguono il mio operato, in continua evoluzione, nel campo dell'architettura d'interni. Dal 2009 sono docente di Architettura d'Interni e Arredamento presso l'istituto UPTER di Roma.