SAT- Studio Attilio Terragni propone

una completezza professionale in grado di ottenere soluzioni economiche, originali e sostenibili per un’ampia gamma di progetti pubblici e privati. Lo studio ha progettato e realizzato negli anni molti edifici pubblici, residenziali e commerciali, spazi pubblici, piani urbanistici e progetti per il ridisegno di aree industriali o storiche; ha partecipato a numerosi concorsi a inviti nazionali e internazionali, ed è attivo nel campo del disegno d’interni e dell'allestimento. I lavori dello studio sono stati più volte esposti in mostre e pubblicati in riviste italiane e internazionali.

Investire nell’architettura ha una lunga tradizione nella storia del nostro studio ( …dal 1890), sempre alla ricerca di proposte intelligenti e convenienti: un lavoro di team che interagisce con il committente sin nella fase di progettazione, ha sempre portato alla trasformazione di luoghi, spesso trascurati, in luoghi di grande successo, sia di pubblico, sia d’investimento.

Lo studio ha una rete consolidata di consulenze specialistiche (strutture, impianti, viabilità, economia, paesaggio, grafica, illuminazione), abbinata a una struttura interna molto agile ed economica, adatta a qualsiasi tipo di proposta progettuale.

Attilio Terragni dirige il suo studio dal 1989. Dopo la laurea al Politecnico di Milano, è stato assistente e partner di Daniel Libeskind, iniziando la sua carriera di architetto con il progetto vincitore per il Museo ebraico di Berlino, tra il 1989 e 1991. Dal 1997 ha vissuto tre anni a Melbourne per la costruzione di Federation square e dopo al ritorno ha fondato Cityedge italian partners of Daniel Libeskind, con la quale ha realizzato tra gli altri il progetto Citylife a Milano e il progetto Park life a Brescia. Attualmente insegna presso il Master Pesenti al Politecnico di Milano ed è stato visiting professor in Australia, Germania e Spagna. All’attività di architetto è collegato il suo interesse per la ricerca sull’architettura del movimento moderno, con speciale riferimento alla figura di Giuseppe Terragni, di cui è promotore, con nuove e innovative interpretazioni critiche. La sua attività artistica è stata esposta recentemente a Milano in una mostra di suoi disegni e modelli per un’architettura del “dopo geometria”. Questi lavori sono stati affiancati dall’approfondimento teorico nelle sue pubblicazione, tra cui due libri monografici su Daniel Libeskind, Oltre i muri e L’architettura è un linguaggio, due libri monografici su Giuseppe Terragni, Atlante Terragni e Viaggio nell’architettura, sul progetto del Danteum.