Tina Conforti, classe 1981, ha studiato design del prodotto presso il Politecnico di Milano, ed è proprio dalla città meneghina che intraprende il suo percorso professionale collaborando con stimati studi di progettazione al fianco di prestigiosi architetti e designer di fama internazionale. L’amore per la sua città la riportano nel capoluogo campano dove da diversi anni collabora con lo studio veneziatre architetti associati di Napoli. All’interno dello studio si occupa di finiture design e di jewellery design. Sviluppa e disegna volumetrici 3D per la progettazione architettonica d’interni e di prodotti. La spiccata personalità creativa, da qualche anno la porta ad appassionarsi alle installazioni artistiche e al food design dove ha riscontrato grandi successi con i suoi aperitivi luminosi che ha portato in giro per l’Italia partecipando ad eventi di grande prestigio.