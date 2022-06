czstudio associati (www.czstudio.com) è stato fondato nel 2006 da Paolo Ceccon e Laura Zampieri per realizzare progetti e ricerche di architettura e di paesaggio che riguardano la trasformazione di spazi urbani complessi, parchi e spazi pubblici e privati, progetti di architettura e paesaggio per infrastrutture, mobilità e gestione delle risorse ambientali. Sono presenti nel panorama internazionale ed hanno ottenuto riconoscimenti tra i quali: finalisti al II e V ‘European Award on Landscape Rosa Barba’, Biennal del Pajsatge de Barcelona (2001, 2008) ed al Premio “Medaglia d’Oro per l’Architettura italiana”, Triennale di Milano (2012). Nel 2013 i loro progetti hanno ricevuto l’‘Architect Honor Award’, The American Institute of Architects – AIA New York Chapter (USA) ed il premio provinciale della Biennale Internazionale di Architettura Barbara Cappochin. Insegnano all’Università IUAV di Venezia, al Master de Arquitectura del Paisaje presso l’UPC di Barcellona e l’ACMA di Milano. Tra i progetti recenti: Parco urbano di Catene a Venezia, Piazze e padiglioni della stazione di Padova, Spazi aperti e piscine del Jesolo Lido Condominium Building.