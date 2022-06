BOTTEGA DESIGN è un'agenzia che offre servizi progettuali multidisciplinari.

Si occupa principalmente di product design e comunicazione strategica d’impresa per piccole e grandi aziende. Dal progetto di prodotto, alla pianificazione media, fino alla realizzazione dei singoli strumenti di promozione grafico-pubblicitaria, compresa la concezione di eventi e attività di marketing. Ha realizzato prodotti di design per importanti aziende nel settore dell’arredamento e campagne pubblicItarie per enti pubblici. Progetta allestimenti quali stand fieristici e installazioni a servizio della divulgazione scientifico-culturale come progetti espositivi di exhibit design realizzati per prestigiosi musei. Ha progettato set per il cinema e la TV . La sua offerta prevede anche la progettazione d’interni sia per spazi privati che pubblici .

Fondata a marzo del 2009, il suo nucleo principale è costituito da 3 designer senior con esperienza ventennale, che hanno unito il loro portfolio di progetti e di clienti. Ad essi fanno capo inoltre un nutrito network di altri professionisti più giovani, sparsi sul territorio nazionale e internazionale. Con base anche a Roma, Bottega ha il suo headquarter a Trieste e conta su una struttura molto fluida e leggera, che si costituisce in gruppi di lavoro sempre differenti a seconda della tipologia di cliente e di progetto. Sfrutta le moderne opportunità di connessione offerte dalla rete in una logica di networking progettuale. Questa fluidità e capacità di fare rete le permette di offrire prodotti e servizi altamente qualificati a costi da piccola agenzia.

I membri di Bottega Design durante la loro carriera sono stati insigniti 2 volte del premio compasso d'oro, il più prestigioso riconoscimento nel mondo del design, conferito dall'ADI.