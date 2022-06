Pierfrancesco Arnone, si laurea in Architettura presso l’Università di Palermo.

Dal 1998 la sua professione è rivolta al product design ed all’interior design ricercando un connubio tra materiali primari e lavorati, per dare armonia alle forme, identificandole in elementi d’uso quotidiano. Grazie ad i contatti con aziende di ricerca e sviluppo prodotti, si adopera nella progettazione di prodotti che applicano materiali innovativi. Nel 2004 fonda il suo studio a Bagheria (PA), dove vive e progetta i suoi lavori, che vengono commissionati da aziende internazionali. La sua attività riguarda: product design: progetta dal complemento d’arredo ai sistemi di illuminazione, dalla pavimentazione al mobile e collabora con diverse aziende note a livello nazionale ed internazionale come Mandelli & C, Francolight, Fogazza, Waterjet G&G, Eureka. Interior design: soprattutto nel settore retail e shopfitting, ma anche arredo chiavi in mano con aziende come Snaidero, Calligaris, e Door 2000 per progetti residential in India. Segue la progettazione di locali pubblici e privati, ponendo attenzione ai materiali innovativi che si prospettano sul mercato per caratterizzare ogni singolo ambiente. Inoltre in qualità di home shopper cura il progetto in tutte le fasi offrendo una consulenza d’arredo, interpretando gusti, attitudini e specifiche esigenze della committenza, proponendo la propria consulenza negli acquisti o addirittura sostituendola quando gli è richiesto. Affascinato e curioso di ciò che lo circonda poiché lo considera fonte di ispirazione per i suoi progetti, è stato selezionato in diversi concorsi di product design ultimo dei quali “Casa Europa” legato alla progettazione di complementi di arredo. I suoi progetti per la maggior parte si distinguono per la voglia di interazione con il prodotto, perché l’oggetto, lo spazio architettonico, la visione prospettica che ne scaturiscono devono sempre stimolare la persona che ne fruisce garantendo quel momento di personale esclusività che ognuno cerca. Tutor alla Facoltà di Design presso il Politecnico di Milano, Cultore della materia di Storia e Teoria del Design presso la Facoltà di Disegno Industriale dell’Università di Palermo ha partecipato a numerose fiere e mostre in qualità di espositore, fra tutte il Salone Satellite ed il Sasmil Satellite, presso il Salone del Mobile di Milano, lo spazio AMI presso lo SMI (Zurigo), e il Fair Tales di Kortrijk (Belgio) riscuotendo interesse da parte della stampa e del pubblico internazionale. Autore, insieme ad altri 70 designer internazionali, di una collana dedicata al food design denominata “Le ricette dei designer ” con i progetti “Rubino di anguria”, “Shanghai di spinaci”, “Caponata di melanzane in gelatina” ed “Eoliana”. Ad oggi la sua attività si svolge tra l'Italia e l'India dove collabora come Senior Interior designer per dei progetti tra Delhi e Bangalore.