ALL+ è il nuovo brand di Alluminio Sammarinese che firma elementi d’arredo in alluminio destinati ad ambienti pubblici esterni ed interni. Dedicato a tutti gli estimatori di questo materiale rispettoso dell’ambiente in quanto completamente riciclabile, il brand ALL+ unisce in se’ design e tecnologia, affiancando know how e ricerca a creatività e contemporaneità delle forme. Sensibile per natura alla componente progettuale ed estetica di ogni oggetto, ALL+ interpreta gli spazi interni ed esterni attraverso la realizzazione di sistemi combinati di complementi fra loro coordinabili. Con un profondo rispetto per l’anima strutturale ed il profilo formale e lineare d’ogni progetto.