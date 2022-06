Buongiorno a tutti quelli che mi leggeranno, sono Ilaria designer freelance&c. Vivo e lavoro in provincia di Monza, mi sono laureata nell’aprile del 2003 in Disegno Industriale presso il Politecnico di Milano e nel 2005 ho conseguito un master allo IED di Torino. La mia formazione, così come le mie esperienze lavorative, hanno toccato vari mondi del design passando dalla progettazione del prodotto alla nautica, dalla grafica all’allestimento. Ho la mente sempre in movimento, mi piace conoscere e osservare tutto quello che mi circonda e molto spesso nella mia testa, modificandone il conteso, l’uso, i materiali e le dimensioni, quello che mi si presenta davanti agli occhi si trasforma in un possibile nuovo progetto. Negli ultimi anni mi sono appassionata al mondo del design autoprodotto e indipendente e ne sono entrata a far parte con alcune mie creazioni. Le mie autoproduzioni sono in vendita on-line su diversi siti e-commerce italiani ed esteri che si occupano di design indipendente, handMade e made in Italy. Alcuni progetti sono stati esposti in mostre dedicate al design del riuso, al food design, al design in tutte le sue forme ed inseriti in diverse pubblicazioni. Il progetto ‘Allestire l’acqua’ è stato selezionato per il ‘XX Compasso d’Oro progetto giovane’ e pubblicato sul catalogo ADI dedicato.