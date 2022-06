Alpes è tra le aziende leader nel settore della cucina da sessant'anni, fondata e diretta, con passione etica e rigore metodologico immutati, da Nico Moretto, imprenditore e designer, e dai figli Aldo e Bruno.

Funzionalità di ogni componente, sicurezza nell’uso quotidiano, ergonomia, durata dei materiali, flessibilità delle destinazioni, risparmio energetico e rispetto dell’ambiente, sono le linee guida di ogni progetto e il contenuto di ogni prodotto Alpes, assicurati dall’uso esclusivo di un materiale di qualità superiore: l’acciaio inox al nichel-cromo 19/10, assoluta garanzia d’igiene e resistenza.

Le forme nascono dall’osservazione dei gesti e dal rispetto dei materiali. Ogni particolare è studiato nei dettagli, perché destinato a durare nel tempo.

Non le chimere della moda, non la facile adesione alle oscillazioni del gusto, ma la costante ricerca di perfezionamento di logiche tecniche e formali, già verificate dalla costanza della distribuzione e dell’uso, costituiscono il “credo” di Alpes nell’interpretazione della cucina come “bene durevole”.

Caratteristiche racchiuse e palpabili nelle Collezioni: “Liberi in Cucina” con cucine ad installazione libera e “Strumenti d’Oggi” dedicata alle attrezzature per le cucine, in acciaio inox.