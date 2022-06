Woodly produce mobili Montessori, accessori per l'arredo,

culle e lettini per la camera dei bambini e giocattoli di legno in modo sostenibile a impatto zero. La nostra ricerca ad una corretta produzione, ci ha portato a usare i metodi più nuovi e, talvolta, riscoprire i più antichi.Utilizziamo materie prime rinnovabili, biodegradabili e non tossiche