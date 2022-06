Andrea Nani, classe 1989, completa gli studi nel luglio 2012 laureandosi con il massimo dei voti e lode per poi iniziare subito la collaborazione con il designer di fama internazionale David Trubridge, trasferendosi in Nuova Zelanda. Nel 2013 espone durante la Design Week al fuorisalone di Milano presentando due allestimenti: uno nel cuore di Brera e uno in Chinatown.

Collabora inoltre con Staff International per seguire la parte di accessori uomo e donna di Viktor & Rolf e con Lago per curare lo styling degli store e dello stand durante il Salone del Mobile 2014. Seguono collaborazioni con altri studi di architettura, showroom e negozi tra Vicenza, Torino, Milano e Roma